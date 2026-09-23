Русскоязычный онлайн-симулятор робототехники разработали в Одинцове

Специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» из Одинцова представили образовательную онлайн-платформу «Урокробототехники.РФ». Об успехах проекта, которым за первые месяцы воспользовались более 14 тысяч человек, рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Изначально сервис создавали для проведения дистанционных этапов всероссийского фестиваля «Робосити». Однако высокий спрос со стороны учебных заведений позволил платформе быстро стать самостоятельным инструментом для школьных уроков и технических кружков по всей России.

«Мы сделали полностью русскоязычную среду, где школьник собирает робота и электронную схему прямо в браузере — без установки программ, без закупки деталей и без риска что-то сжечь. Ошибиться можно сколько угодно раз, и это главное: ребенок разбирается, почему схема не работает, а не боится к ней подойти», — рассказал директор «Роболатории» Дмитрий Мартынов.

Для работы пользователю достаточно открыть браузер. Сервис позволяет собирать схемы из виртуальных компонентов, писать код для плат Arduino и ESP32, а также отслеживать показатели на виртуальном осциллографе.

Платформа поддерживает цифровую и аналоговую схемотехнику, а встроенный ИИ-ассистент помогает разобраться в основах электроники. Регистрация и установка дополнительного ПО не требуются.

Сегодня ресурс интегрирован в учебный процесс школ, колледжей и вузов страны. На базе симулятора проходит практика участников Всероссийской олимпиады школьников по информатике и заочный отборочный этап фестиваля «Робосити» сезона 2026–2027 годов