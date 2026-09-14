Итоги первого сезона «Дворовой лиги» подвели в Балашихе
В Балашихе подвели итоги первого сезона «Дворовой лиги». Победителем стала команда «Балашиха-3», получившая сертификат на строительство или реконструкцию спортплощадки.
Дворовая лига — это городской спортивный проект, который объединяет жителей Балашихи через бесплатные турниры по различным видам спорта. Участвовать могут все желающие — от восьми до 69 лет. Главный приз сезона — новая спортивная площадка или ремонт существующей спортивной площадки для района-победителя.
Глава города Сергей Юров отметил, что в проекте «Дворовая лига», инициированном «Единой Россией», приняли участие более тысячи активных жителей всех возрастов.
«Первый сезон „Дворовой Лиги“ показал, насколько востребован такой формат у наших жителей. Для нас важно, чтобы спорт был доступен рядом с домом, чтобы дворовые площадки становились местом для общения, командной игры и новых знакомств. В этом сезоне в турнирах приняли участие более тысячи жителей Балашихи, и мы видим большой интерес к проекту. „Дворовая Лига“ будет развиваться и дальше, расширять количество участников и спортивных направлений», — сказал Юров.
Проект открылся в апреле в парке «Пехорка-Лес», а основные матчи стартовали 15 мая. Участники соревновались в популярных дисциплинах: футбол, волейбол 4×4, баскетбол 3×3, настольный теннис, лазертаг и нормативы ГТО.
«Мы всегда пытаемся победить. И это, наверное, первый такой крупный турнир, где нам удалось взять верх, что невероятно приятно! О „Дворовой Лиге“ могу сказать только одно — это отличный проект, нам все очень нравится. Наша команда — это прежде всего друзья и единомышленники», — рассказал Дмитрий Каменков из команды «Тритон», ставшей победителем по футболу.
Сегодня более 40% жителей Московской области регулярно занимаются спортом в парках и на дворовых площадках. Во многом это стало возможным благодаря развитию спортивной инфраструктуры в шаговой доступности. За пять лет по народной программе «Единой России» в Подмосковье модернизировано более 500 стадионов — от крупных арен до школьных площадок.
Почти 350 общественных пространств переформатированы под активный отдых — с освещенными вело- и лыжными трассами, воркаут-площадками и зонами для командных игр. В 2026 году запланированы строительство и реконструкция 54 спортивных объектов, порядка 30 из них — в малых городах и поселках. Также идет обустройство новыми тренажерными комплексами более 400 дворовых территорий региона.