Итоги первого сезона «Дворовой лиги» подвели в Балашихе

Дворовая лига — это городской спортивный проект, который объединяет жителей Балашихи через бесплатные турниры по различным видам спорта. Участвовать могут все желающие — от восьми до 69 лет. Главный приз сезона — новая спортивная площадка или ремонт существующей спортивной площадки для района-победителя.

Глава города Сергей Юров отметил, что в проекте «Дворовая лига», инициированном «Единой Россией», приняли участие более тысячи активных жителей всех возрастов.

«Первый сезон „Дворовой Лиги“ показал, насколько востребован такой формат у наших жителей. Для нас важно, чтобы спорт был доступен рядом с домом, чтобы дворовые площадки становились местом для общения, командной игры и новых знакомств. В этом сезоне в турнирах приняли участие более тысячи жителей Балашихи, и мы видим большой интерес к проекту. „Дворовая Лига“ будет развиваться и дальше, расширять количество участников и спортивных направлений», — сказал Юров.