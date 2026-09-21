На Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России в Большой Городне прошел чемпионат России по стрельбе из ружья. Сильнейшие спортсмены страны соревновались сразу в четырех классах.

За победу боролись банковские сотрудники, бизнесмены и IT-специалисты, которые на день стали снайперами для участия в чемпионате и проявили навыки скорости, точности и концентрации.

Сильнейшие спортсмены страны соревновались сразу в четырех классах, демонстрируя свое мастерство в 20 упражнениях.

«На каждое упражнение существует брифинг, где указаны количество мишеней, необходимое число выстрелов, штрафные мишени, которые поражать запрещено, штрафные линии, за которые нельзя выходить. А дальше все зависит от мастерства стрелка», — рассказал главный судья Александр Юничкин.

Зачеты на чемпионате — как командные, так и личные, а самой зрелищной частью соревнований стали дуэли. Кроме того, помимо традиционных призовых мест, организаторы решили отметить топ-10 стрелков в каждой категории.

В этот раз первое и третье места заняли команды из Москвы, а серебро досталось Татарстану.