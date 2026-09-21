Юнармейцы Богородского округа приняли участие в слете «Пост № 1»

Команда юнармейцев Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа приняла участие в 11-м всероссийском слете активистов движения «Пост № 1» в Санкт-Петербурге. Два дня стали для ребят настоящей школой ответственности, мастерства и уважения к истории страны.

Юнармейцам предстояло пройти целую серию разноплановых испытаний, где важны были и физическая подготовка, и знание истории, и умение чувствовать тему сердцем. В творческом конкурсе «Маленькие герои большой страны» ребята показали, что умеют не только демонстрировать мастерство, но и вкладывать душу в рассказ о важном. В музыкальном конкурсе песни о войне звучали особенно проникновенно — в этих строках живет память поколений, и юнармейцы сумели передать ее с искренностью и достоинством.

Знания истории проверяли в формате квиза и тестов: капитаны команд уверенно держали удар в блиц-историческом тесте, а затем все участники прошли общую викторину. Отдельной частью программы стал блок по медицине и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Военно-спортивная эстафета потребовала четкости и скорости: разборка и сборка автомата, снаряжение магазина, интерактивная стрельба — все выполнялось строго по нормативам. Спортивная программа тоже не оставляла шансов расслабиться: девочки соревновались в прыжках со скакалкой и на количество подъемов корпуса, мальчики — в отжиманиях и прыжках в длину.

20 сентября программа слета вышла на иной, глубоко эмоциональный уровень. Юнармейцы провели этот день на Пискаревском мемориальном кладбище — в одном из самых значимых мест, хранящих память о Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке они участвовали в общем построении всех команд слета, почтили память героев минутой молчания, возложили к мемориалу гирлянду и венок — эти ритуалы стали для них не формальностью, а проявлением искреннего уважения.