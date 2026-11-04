Донорская акция прошла в Раменском округе

В деревне Кулаково Раменского городского округа состоялась выездная донорская акция, участие в которой приняли более 160 человек. Собранная кровь будет направлена на помощь бойцам специальной военной операции и пациентам медицинских учреждений.

Мероприятие прошло на местном предприятии, где донорская акция стала доброй традицией. Как отметил председатель Совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков, кровь сейчас особенно нужна и бойцам на фронте, и больным гражданам. «Вы видите, сколько всегда приезжает сюда людей сдавать кровь по собственному желанию, по собственной инициативе. Поэтому я уверен, что эта кровь пойдет на благое дело», — подчеркнул он.

Генеральный директор компании Вадим Фролов назвал участие в акции исполнением гражданского долга. «Мы радеем за Отечество, за защитников, за тех ребят, которые сейчас стоят щитом земли русской. Молимся о них, чтобы Господь им помогал, даровал нам скорее победу», — сказал он.

Кровь сдали добровольцы самых разных профессий: сотрудники общественных организаций, представители силовых ведомств и спортсмены. К акции присоединились не только жители, но и гости Раменского округа. Заместитель главы Всемирного русского народного собора, член Общественной палаты РФ Сергей Рудов отметил, что добровольно сданная кровь может помочь в трудный момент. «Если мы смогли помочь одному или нескольким людям, то это уже дорогого стоит», — добавил он.

Стать донором может каждый с 18 лет и весом более 50 килограммов. Процедура начинается с медицинского осмотра. Врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Светлана Кошелева пояснила, что пришедший на сдачу проходит регистрацию, лаборант определяет группу крови и уровень гемоглобина, после чего врач оценивает состояние здоровья и возможность быть донором сегодня.

Для предпринимателя Павла Калашникова участие в акции вместе с командой стало уже не первым. В этот раз кровь сдали семь его сотрудников. «Самое главное — понимать, зачем вы это делаете. Мы понимаем, что ребятам там на СВО это поможет», — поделился он.

Для менеджера по продажам Веры Борисовой эта донация стала шестнадцатой. Своим примером она из года в год вдохновляет коллег. В рамках акции ей вручили медаль за регулярную помощь. «Каждому может понадобиться кровь. Это может быть и взрослый, и военнослужащий, и ребеночек. Поэтому я считаю, что нужно помогать», — сказала Вера Борисова.