Стадион «Мещера» в Егорьевске капитально отремонтировали

В городском округе Егорьевск завершили капитальный ремонт стадиона «Мещера», расположенного на Октябрьской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

После обновления спортивный объект превратился в многофункциональную площадку для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов и любителей. Здесь также смогут проводить спортивные мероприятия для жителей округа.

Вместо прежнего футбольного поля обустроили новое с искусственным покрытием, проложили беговые дорожки и привели в порядок другие спортивные зоны. На территории установили современные мачты освещения и электронное табло.

Работы затронули и административно-бытовой корпус: специалисты выполнили внутреннюю отделку, заменили кровлю, сантехнику, окна и двери, а также обновили входную группу.

Открыть стадион для посетителей планируют в четвертом квартале этого года.