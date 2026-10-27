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    Стадион «Мещера» в Егорьевске капитально отремонтировали

    Фото: пресс-служба Минстроя МО

    В городском округе Егорьевск завершили капитальный ремонт стадиона «Мещера», расположенного на Октябрьской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

    После обновления спортивный объект превратился в многофункциональную площадку для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов и любителей. Здесь также смогут проводить спортивные мероприятия для жителей округа.

    Вместо прежнего футбольного поля обустроили новое с искусственным покрытием, проложили беговые дорожки и привели в порядок другие спортивные зоны. На территории установили современные мачты освещения и электронное табло.

    Работы затронули и административно-бытовой корпус: специалисты выполнили внутреннюю отделку, заменили кровлю, сантехнику, окна и двери, а также обновили входную группу.

    Открыть стадион для посетителей планируют в четвертом квартале этого года.