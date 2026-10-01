Подмосковные парки представили опыт на всероссийском слете в Москве

Представители АНО «Мособлпарк» выступили спикерами на V Всероссийском слете директоров парков, который прошел 29 и 30 сентября в Москве, в ВК «Тимирязев Центр». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Начальник отдела специальных проектов и развития парковых территорий АНО «Мособлпарк» Оксана Артюхина представила подход Московской области к открытию и продвижению обновленных парковых пространств. Особое внимание уделили единому стандарту церемоний открытия из четырех блоков: создание рабочей группы, организационные мероприятия, культурная программа и информационное сопровождение.

«Благоустройство создает качественную основу для развития территории, а наша задача – бережно продолжить эту работу и наполнить новое пространство жизнью. Важно, чтобы парк с первого дня становился частью повседневности жителей – местом для отдыха, встреч, спорта и других культурных событий», — отметила Артюхина.

Своим опытом также поделилась Софья Сергученкова, главный эксперт отдела по работе с учреждениями комитета по культуре и туризму администрации г. Щелково. Участники обсудили, как сделать открытие отправной точкой для дальнейшей жизни территории: среди инструментов — единый визуальный стиль, информационные точки и навигация, фотозоны, пресс-завтрак с лидерами общественных организаций, презентация инфраструктуры, экскурсии, концертные, детские и спортивные программы, работа со СМИ и соцсетями до и после открытия.

На сессии об энергоэффективности и зимнем освещении выступили начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Алина Уциева и арт-директор МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Анна Губина.

«Мы рассматриваем освещение не только как инфраструктуру, но и как часть событийного сценария. Современный парк – это, в том числе, культурное пространство, где рождаются традиции и новые впечатления. Зимой особую роль в этом играет визуальная среда: свет и оформление создают атмосферу и единый образ территории», — сказала Уциева.

В качестве примеров представили практики подмосковных парков, где зимний образ формируется как единая система: световые инсталляции, елки, фотозоны, резиденции и почта Деда Мороза, зоны «теплого очага». В основе подхода — качество среды, оригинальность решений, комфорт посетителя, сценарность пространства и культурный код территории.

Организатором слета выступила Ассоциация парков России при содействии Минстроя России, Минпромторга России, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Торгово-промышленной палаты РФ.