Урок безопасности прошел в детском саду «Ромашка» в Воскресенске

Занятие с дошкольниками СПДГ «Ромашка» СОШ № 3 в Воскресенске провела инспектор отдела надзорной и профилактической работы по городскому округу. Ребятам рассказали, как вести себя в случае пожара.

Дети узнали, насколько быстро может разгореться пламя. Им объяснили, что даже маленькая шалость с огнем способна привести к большой беде. Особое внимание уделили правилам поведения в экстренной ситуации. При малейших признаках пожара — запахе гари, появлении дыма или языках пламени — нужно сразу позвать на помощь взрослых. А если рядом никого нет, необходимо позвонить по номеру 112.

Инспектор подробно рассказала, какую информацию следует сообщить диспетчеру: адрес, где произошел пожар, и что именно горит. Чтобы правило лучше запомнилось, его несколько раз проговорили вместе с ребятами в форме короткого алгоритма действий.

Главной мыслью занятия стала простая, но жизненно важная фраза: «Спички детям не игрушка».

Сотрудники МЧС и инспекторы регулярно проводят такие профилактические встречи в детских садах и школах, чтобы формировать культуру безопасности у детей с самого раннего возраста.