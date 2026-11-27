В городских округах Кашира, Серпухов, Ступино и в округе Серебряные Пруды прошли плановые тренировки пожарных в теплодымокамере. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Занятия с 23 по 26 ноября провели работники дежурных караулов подразделений территориального управления № 13. Они надели дыхательные аппараты со сжатым воздухом, обнаружили и спасли условных пострадавших, отключили электроэнергию и ликвидировали очаг возгорания, после чего в полном составе вышли из тренировочного комплекса.

Первый заместитель начальника управления Александр Голяк рассказал, что цель занятий — развить у огнеборцев психологическую стойкость и довести до автоматизма практические навыки для работы в экстремальных условиях. «В реальных ситуациях, когда дым скрывает видимость, а огонь создает высокую температуру, действовать нужно быстро и слаженно», — сказал он.

По словам Голяка, все поставленные цели были достигнуты. Такие тренировки проводятся на регулярной основе для обеспечения оперативного реагирования на происшествия на территории Московской области.