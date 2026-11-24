Выставка животных из центра реабилитации «Юна» прошла 23 ноября в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки». Мероприятие посетило более 600 гостей.

На фестивале представили 25 кошек и 10 собак. Все питомцы привиты, чипированы, имели документы и передавались бесплатно, а перед пристройством будущие владельцы проходили беседу с зоопсихологом.

По итогам встречи 15 подопечных центра обрели семьи — в новые дома уехали 14 кошек и одна собака. Специалисты «Юны» продолжат поддерживать хозяев и после передачи питомца: консультации по здоровью и поведению доступны на протяжении всей жизни животного.

Жители Химок также поддержали пункт сбора помощи для животных, которые пока остаются в центре. В благотворительной акции поучаствовали более 30 человек.

Фестиваль «Мини Юна-Фест» организовали при поддержке проекта «Друг для Друга» и торгово-развлекательного центра «МЕГА Химки». Помимо знакомства с питомцами, для детей и взрослых подготовили интерактивные зоны, лекции и мастер-классы.