Подготовку парков к зимнему сезону обсудили 23 ноября на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами округов. В округе Пушкинский обустроят три резиденции Деда Мороза, а два из 16 катков зальют с использованием искусственного льда.

Площадки с искусственным покрытием появятся в Центральном парке Пушкино и Городском парке Ивантеевки. Для любителей активного отдыха в округе также проложат три лыжные трассы. Всего в муниципалитете насчитывается восемь парковых территорий, и специалисты уже приступили к их праздничному оформлению.

Помимо зимнего досуга, на совещании рассмотрели итоги благоустройства общественных пространств в 2026 году. В Ивантеевке привели в порядок набережную, а также открыли после реконструкции мемориал «Не вернувшимся с войны». Кроме того, в округе продолжается обновление пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец.

Отдельное внимание участники встречи уделили модернизации контейнерных площадок. Всего в округе Пушкинский насчитывается 2401 такой объект. В этом году специалисты обновили 22 площадки и обустроили пять подъездных путей к ним. Эту работу продолжат и в 2027 году.