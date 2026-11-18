В программе было несколько площадок. В зоне «Виртуальная химия» участники в роли ученых-исследователей смешивали реактивы в виртуальной химической лаборатории без риска для реальности.

На площадке «VR-погружение» с помощью очков виртуальной реальности студенты открыли порталы в другие измерения — от глубин океана до далекого космоса.

В рамках «Битвы умов» интеллектуальные задания потребовали от ребят не только глубоких знаний, но и логики, а командный дух доказал: сообща можно найти решение даже для самой необычной научной задачи.

Кроме того, студенты познакомились не только с современными достижениями науки, но и с открытиями, которые совершили их ровесники.