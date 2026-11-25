Подмосковный дзюдоист Павел Коловердов завоевал золотую медаль на первенстве мира среди юниоров до 21 года, которое проходило с 19 по 22 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории до 73 килограммов Коловердов провел серию уверенных поединков. В стартовой встрече он победил соперника из Украины, во втором круге одолел в партере вице-чемпиона мира 2025 года из Японии, а в четвертьфинале тремя бросками победил медалиста первенства Азии из Таджикистана. В полуфинале подмосковный спортсмен оказался сильнее триумфатора первенства Европы 2025 года из Великобритании.

В финале Коловердов встретился с обладателем трех титулов сильнейшего на африканском континенте Уссамой Абдельхаком Хезилом из Алжира. В плотной борьбе подмосковный дзюдоист провел зацеп изнутри и уложил соперника на татами, завоевав золотую медаль.

«Счастлив тому, что все мои труды и старания наконец принесли результат! Финальная схватка получилась очень тяжелой, я до сих пор не могу восстановиться», — сказал Коловердов.

В турнире приняли участие 574 спортсмена из 78 стран. Сборная России заняла первое место в медальном зачете индивидуальных соревнований, установив национальный рекорд по числу золотых наград: российские дзюдоисты завоевали 10 медалей, впервые в истории выиграв на юниорском чемпионате мира четыре титула. Прежний максимум составлял три золота в 1998 и 2013 годах.