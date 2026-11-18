На дороги Московской области для уборки снега вывели 174 единицы спецтехники и 80 специалистов. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе .

Мокрый снег и дождь продолжат идти в Москве и Подмосковье днем 18 ноября и в ночь на 19 ноября. При этом температура воздуха будет подниматься выше нуля градусов.

Дорожные службы обработают заснеженные участки, спуски и подъемы, а также опасные отрезки. Автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах, избегать резких маневров и быть внимательнее на дорогах и у пешеходных переходов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что метеорологическая осень завершится к концу рабочей недели.