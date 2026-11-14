В Подмосковье напомнили правила заготовки дров на зиму

Жителям Подмосковья напомнили, как выбрать и заготовить дрова для отопления дома. Об этом сообщается на сайте ГАУ МО «Мособллес».

Главные параметры при выборе дров — порода дерева и влажность. Идеальная влажность — 15–20%, тогда как свежесрубленное дерево содержит до 50–60% влаги. Такие дрова не горят, а тлеют, выделяя много дыма и конденсата, который разрушает кирпич и металл. Проверить сухость просто: два сухих полена при ударе издают звонкий, а не глухой стук.

Лучшим выбором для отопления называют дуб: плотная древесина горит медленно, дает максимум жара и долго держит угли. Береза — самый популярный вариант в России, она горит жарко и легко разгорается благодаря бересте, но содержит деготь, который при плохой тяге образует сажу в дымоходе. Ольха почти не дымит и дает приятный аромат, а осина выжигает сажу из дымохода. Хвойные породы горят ярко и быстро, подходят для бани или розжига, но из-за смолы сильно загрязняют трубу.

Заготовка дров возможна круглый год на специально выделенных делянках, есть они не во всех лесничествах. Для этого нужно заключить договор купли-продажи лесных насаждений через МФЦ или РПГУ, приложив заявление, паспорт и документ на дом. Норматив на отопление — до 10 куб. м ежегодно, срок рассмотрения — 13 рабочих дней. Готовые колотые дрова можно купить на сайте ГАУ МО «Мособллес» в разделе платных услуг.