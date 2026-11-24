В Доме правительства Подмосковья наградили победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Лауреатами стали авторы инициатив в сфере добровольчества, социальной поддержки, сохранения культурного наследия и защиты окружающей среды. В этом году от Подмосковья поступило более тысячи заявок, а за все время проведения премии жители региона представили свыше 5,5 тысячи проектов.

Победителем в номинации «Волонтер года» стала Ольга Селиверстова. С 2018 года она помогает пациентам Московского областного онкологического диспансера. После того как ее сын победил онкологическое заболевание, женщина начала проводить творческие занятия для детей, организовывать «Дни красоты» для их мам, собирать «Коробки храбрости» и поддерживать добровольцев, помогая им справляться с эмоциональным выгоранием.

Первое место в номинации «Герои нашего времени» получил благотворительный фонд «Одна Любовь» из Орехово-Зуева. В рамках проекта «Жизнь в движении» организация проводит занятия по адаптивному боксу, голболу, шоудауну и бегу для ветеранов СВО с тяжелыми ранениями и нарушениями зрения. В инклюзивных программах приняли участие 116 человек из разных регионов России.

Второе место заняла руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова с проектом «Команда Добра». Объединение насчитывает более двух тысяч жителей. Добровольцы изготовили и отправили на передовую свыше 10 тысяч маскировочных сетей, а общий объем гуманитарной помощи превысил 695 тонн. Третье место досталось «Лиге молодых матерей Подмосковья» из Ступина. Ее волонтеры-психологи провели более 4,3 тысячи часов бесплатных консультаций для семей с детьми, близких военнослужащих и переселенцев.

В муниципальной номинации первое место заняли Люберцы, второе — Богородский округ, третье — Руза. Также отметили участников в категориях, посвященных социальному предпринимательству, наставничеству, молодежным инициативам и устойчивому развитию.

Имена победителей шестого сезона премии объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет со 2 по 5 декабря.