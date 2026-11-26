Сотрудники ЛПС-1 «Талдом» вместе с волонтерами городского округа доставили гуманитарную помощь в Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособллеса».

Бойцам передали маскировочные сети, сплетенные волонтерами, лесоматериалы, удобные кровати для госпиталя, продукты и предметы первой необходимости.

«Мы считаем своим долгом поддерживать тех, кто сегодня защищает интересы нашей страны», — отметил начальник ЛПС-1 Талдомского филиала «Мособллеса» Максим Рябов.

По данным пресс-службы, лесничие и лесные пожарные не только передали вещи, но и помогли обустроить быт и решить хозяйственные вопросы.

Отправка помощи на передовую стала регулярной: туда направляют стройматериалы, вещи первой необходимости и помогают с обустройством быта.