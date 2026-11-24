С 1 по 4 декабря в московском МВЦ «Крокус Экспо» пройдет международная выставка Woodex. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Подмосковные предприятия представят оборудование, программные решения и инструменты для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В их числе компания «Базио-Центр» с программным комплексом «БАЗИС» для проектирования мебели и автоматизации производственных процессов, включая оптимизацию раскроя и подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ.

Деловая программа начнется 1 декабря с тематического дня «Мебельная индустрия без фильтров». Участники обсудят развитие лесопромышленного комплекса, роботизацию и автоматизацию производств, эффективные модели мебельного производства, промышленный дизайн, сотрудничество с китайскими компаниями, технологии защиты древесины и домостроение.

Для посетителей доступна цифровая платформа Woodex Connect, позволяющая изучить каталог экспонентов, найти потенциальных партнеров и запланировать встречи.