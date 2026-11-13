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    Спектакль «Собаки Чехова» покажут в Мелихове 28 ноября

    Фото: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

    В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 28 ноября состоится спектакль «Собаки Чехова» в постановке мелиховского театра «Чеховская студия». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Этой осенью постановка получила три награды на театральных фестивалях.

    На XLII Международном театральном фестивале «Липецкие театральные встречи» спектакль завоевал диплом лауреата в номинации «За создание гармоничного дуэта в мире чеховских символов» (заслуженная артистка РФ Наталья Беляева и Сергей Кирюшкин) и почетный диплом «За драматичное созвучие жизни художника и судьбы страны». На XX Областном театральном фестивале «Долгопрудненская осень» мелиховские «Собаки» получили главную награду — Гран-при.

    Спектакль поставлен по пьесе Артема Казюханова, созданной в рамках мелиховской лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non fiction». В основе произведения — письма и мемуары, переплетающиеся с художественным вымыслом и оригинальной интерпретацией известных чеховских мотивов.

    В постановке участвуют заслуженная артистка РФ Наталья Беляева, актеры Сергей Кирюшкин, Евгений Пеккер, Андрей Богданов, Сергей Фатьянов, Вера Быкова, Иван Кожевников, Даниил Хацкин, Антон Белый и Юлия Богданова.

    В министерстве напомнили, что премьера спектакля состоялась на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» в 2026 году. Начало в 17:00, возрастное ограничение 16+. Билеты доступны на сайте музея-заповедника.

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