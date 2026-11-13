Команды из Солнечногорска вышли в четвертьфинал Единой школьной лиги

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Баскетбольные матчи Единой школьной лиги прошли 12 ноября в ФОК «Авангард» в Солнечногорске. За выход в следующий этап боролись команды лицеев № 1 и № 7, школ № 4 и № 5, Менделеевской школы, Радумльского лицея-интерната и школы «Лесные озера».

По результатам встреч в четвертьфинал вышли команды лицея № 7, Радумльского лицея-интерната, а также школ № 4 и № 5.

Единую школьную лигу запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В текущем сезоне в проекте участвуют 729 учеников 8–11-х классов из 16 школ округа. Школьники соревнуются в пяти дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе.

«Поздравляю участников, прошедших в четвертьфинал, и желаю удачи на следующих играх! Единая школьная лига помогает ребятам проявить себя, поддерживает интерес к спорту и дает возможность достойно представить свою школу», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Очередные баскетбольные встречи запланированы на 17 ноября. В них сыграют команды гимназии № 6, Обуховской, Тимоновской и Ложковской школ.