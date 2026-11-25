Сегодня 10:28 Более 200 человек приняли участие в спортивном форуме в Люберцах Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы Подмосковье

Люберцы

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Подмосковье

19 ноября во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы состоялся I муниципальный спортивный форум. Его участниками стали более 200 человек, а главной темой стало развитие физической культуры и спорта в округе до 2030 года.

В работе форума приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, депутат Государственной Думы Роман Терюшков, президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин, ректор МГАФК Ольга Шевченко, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» Михаил Федоренко, руководители спортивных школ олимпийского резерва, тренеры и спортсмены. Участники обсудили предложения и практические решения для повышения качества и доступности физкультурно-оздоровительных услуг. Особое внимание уделили развитию детского и адаптивного спорта, укреплению кадрового потенциала отрасли, совершенствованию комплекса ГТО и внедрению новых спортивных направлений.

Владимир Волков отметил, что Люберцы по праву называют территорией спорта. В округе культивируется 42 вида спорта, а в 2025 году их перечень пополнила тактическая стрельба. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева капитально обновлены здание Спортивной школы олимпийского резерва и стадион «Труд» в Малаховке, построенные более полувека назад.