Сезон КВН открыли в рамках Школьной лиги в Чехове
В этом году к дисциплинам Чеховской школьной лиги добавился КВН. Первый фестиваль посвятили знакомству, поэтому 13 команд из разных образовательных учреждений округа представили свои визитные карточки и творческие номера.
В состав жюри конкурса вошли генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов, заведующая Дворцом культуры «Дружба» Валентина Губанова, заместитель директора Центра сопровождения образовательных организаций Елена Дьякова и двукратный чемпион Чеховской лиги КВН в составах команд «Шанхай» и «Иван-пешеход» Владимир Семенов.
Победителем фестиваля стала команда «Шок и точка» из школы № 3. Второе место заняли «Те, кого не звали» из средней школы № 8. Бронзовые награды завоевали ребята из команды «Мастера скамейки запасных» школы № 1.
По итогам игры вручили специальные призы. Лучшей актрисой стала ученица гимназии № 7, лучшим актером — ученик Нерастанновской средней школы. Награду за лучшую миниатюру» получила команда школы № 1, а за лучшую шутку — ребята из Любучанской школы.
Следующий фестиваль КВН состоится 3 февраля, а завершающая игра сезона — «музыкальный конкурс» — пройдет 1 апреля.