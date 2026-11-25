Коммунальные и дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за обильных снегопадов, вызванных циклоном. О том, как специалисты справляются с уборкой, рассказывается в сюжете 360.ru.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за ночь в регионе выпало до 60% месячной нормы снега. Наиболее интенсивные осадки зафиксировали в Павловском Посаде, Серпухове и Кашире.

В Химках и Балашихе спецтехника практически непрерывно расчищает проезжую часть, тротуары и общественные пространства. На труднодоступных участках задействованы бригады ручной уборки. В приоритете — маршруты общественного транспорта и подъезды к социальным учреждениям.