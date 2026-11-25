Круглосуточную уборку снега организовали на дорогах и во дворах Подмосковья
Коммунальные и дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за обильных снегопадов, вызванных циклоном. О том, как специалисты справляются с уборкой, рассказывается в сюжете 360.ru.
По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за ночь в регионе выпало до 60% месячной нормы снега. Наиболее интенсивные осадки зафиксировали в Павловском Посаде, Серпухове и Кашире.
В Химках и Балашихе спецтехника практически непрерывно расчищает проезжую часть, тротуары и общественные пространства. На труднодоступных участках задействованы бригады ручной уборки. В приоритете — маршруты общественного транспорта и подъезды к социальным учреждениям.
С начала снегопада начали работать. К снегопаду были готовы. Техники у нас достаточно.
Дмитрий Злобин
мастер МБУ «Благоустройство — Балашиха»
В Клину, где на обслуживании находится около 900 километров муниципальных дорог, к зимнему сезону обновили парк спецтехники и увеличили численность сотрудников коммунальных служб.
Я надеюсь, что мы не подведем наших жителей с учетом той колоссальной работы, которую мы провели в летний период при подготовке к зиме.
Денис Ащеулов
директор МАУ «Клинское городское хозяйство»
В Коломне уборку организовали в несколько смен. Комбинированные дорожные машины одновременно очищают покрытия от снега и обрабатывают их противогололедными материалами.
«В округе сегодня задействованы 285 единиц техники и более 780 человек. Песко-соляная смесь в округе присутствует в объеме 16,5 тысячи тонн, что полностью позволяет обеспечить беспрерывную работу», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Денис Котов.
Ликвидация последствий снегопада также продолжается в Бронницах, Красногорске, Королеве, Люберцах и Раменском округе. Особое внимание уделяют остановкам общественного транспорта, подходам к станциям МЦД, школам и детским садам.
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.