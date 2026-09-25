Дорогу МКАД — Домодедово — Коробово построят в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается строительство автомобильной дороги МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На объекте приступают к новому этапу — устройству подпорных стен.

«В настоящее время строители завершают монтаж опалубки первой подпорной стены и приступают к ее бетонированию. Параллельно ведется разработка грунта под устройство фундаментов еще двух подпорных стен. Общая протяженность подпорных стен в рамках проекта составит более 365 метров. Продолжается строительство путепровода протяженностью 147 метров, его готовность составляет 12%. На объекте задействованы 54 рабочих, пять инженерно-технических специалистов и 14 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.

Также ведутся работы на основном ходе будущей дороги. Новая двухполосная дорога протяженностью 2,2 километра обеспечит удобный въезд в крупный строящийся ЖК «Горки Парк» с федеральной дороги А-105. В составе дороги построят двухполосный путепровод длиной порядка 150 метров.

Дорога обеспечит удобный заезд в деревню Коробово со стороны Москвы, позволит сократить время в пути на 15 минут и уменьшить перепробег на 6 км. Участок строительства определен от КП «Коробово» до въезда в ЖК «Горки Парк». Дорога пройдет параллельно А-105 с устройством разворотной петли и заездом в деревню Коробово.

Для безопасности и комфорта пешеходов построят тротуары в районе подъезда к деревне Коробово, а также установят новую автобусную остановку.