360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дорогу МКАД — Домодедово — Коробово построят в Ленинском округе

    Фото: Минтранс Подмосковья

    В Ленинском городском округе продолжается строительство автомобильной дороги МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    На объекте приступают к новому этапу — устройству подпорных стен.

    «В настоящее время строители завершают монтаж опалубки первой подпорной стены и приступают к ее бетонированию. Параллельно ведется разработка грунта под устройство фундаментов еще двух подпорных стен. Общая протяженность подпорных стен в рамках проекта составит более 365 метров. Продолжается строительство путепровода протяженностью 147 метров, его готовность составляет 12%. На объекте задействованы 54 рабочих, пять инженерно-технических специалистов и 14 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.

    Также ведутся работы на основном ходе будущей дороги. Новая двухполосная дорога протяженностью 2,2 километра обеспечит удобный въезд в крупный строящийся ЖК «Горки Парк» с федеральной дороги А-105. В составе дороги построят двухполосный путепровод длиной порядка 150 метров.

    Дорога обеспечит удобный заезд в деревню Коробово со стороны Москвы, позволит сократить время в пути на 15 минут и уменьшить перепробег на 6 км. Участок строительства определен от КП «Коробово» до въезда в ЖК «Горки Парк». Дорога пройдет параллельно А-105 с устройством разворотной петли и заездом в деревню Коробово.

    Для безопасности и комфорта пешеходов построят тротуары в районе подъезда к деревне Коробово, а также установят новую автобусную остановку.

    Читайте также

    Линию электропередачи отремонтировали на улице Толстого в Воскресенске

    Более 50 многоквартирных домов отремонтировали в Люберцах с начала года

    Детям из многодетных семей Подмосковья вернут 50% стоимости обучения в колледже

    Фестиваль профессий «Путь навыков» в Бронницком автомобильно-дорожном колледже

    Детский сад «Незабудка» при лицее № 23 открыли в Белоозерском после капремонта

    Региональный этап программы «Мама-предприниматель» открыли в Подмосковье

    Детские сады в Балашихе обновят в рамках программы модернизации образования

    Баскетбольный клуб «Химки» победил в турнире памяти Александра Петренко

    Благоустройство двора начали на Пионерской улице в Подольске

    Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в августе

    Подмосковные предприятия пригласили на международную выставку импорта в Китае

    Почти 9 тысяч светоотражателей установили на дорогах Подмосковья по нацпроекту

    Конкурс профмастерства прошел на химпредприятии в Воскресенске