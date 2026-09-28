В Подольске ветерану Великой Отечественной войны Рохлиной исполнилось 102 года

Поздравления имениннице передал заместитель начальника Подольской соцзащиты Николай Шестаков — от имени президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутатского корпуса Городского округа Подольск.

Мария Михайловна родилась в Запорожской области. Окончив среднюю школу, в августе 1942 года она ушла на фронт медсестрой и прошла путь до мая 1945 года. Она участвовала в Сталинградской и Курской битвах, в боях под Прохоровкой, в освобождении Польши и Чехословакии, исполняя обязанности санитарного инструктора взвода.

За самоотверженность и мужество Рохлина награждена орденом Отечественной войны 3-й степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». В наградном листе на медаль «За отвагу» отмечено, что 4 февраля 1945 года при взятии станции Пильтщутц под минометным огнем она вынесла с поля боя шестерых раненых и оказала помощь еще четырем бойцам. А 6–8 февраля 1945 года при овладении селом Клейн-Пескерау она под пулеметным огнем вынесла семерых бойцов и двух офицеров, своевременно оказав им медицинскую помощь.

После войны Мария Михайловна окончила медицинский институт и всю жизнь посвятила спасению людей. В свои 102 года она встречается с молодежью, делится воспоминаниями о войне и участвует в памятных мероприятиях, посвященных Великой Победе.