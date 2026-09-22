Волонтер из Дмитрова стала участницей международного фестиваля молодежи

Волонтер из Дмитровского округа Валерия Миронюк вошла в команду Международного фестиваля молодежи — 2026, который прошел в Екатеринбурге. Она помогала организовывать работу площадок и сопровождать участников масштабного события.

Фестиваль объединил 10 тысяч молодых людей из 191 страны мира. За организацию одного из крупнейших молодежных событий года отвечали 2 тысячи волонтеров, работавших по 17 направлениям.

Валерия вошла в команду управления потоками. В ее задачи входили помощь участникам в навигации по площадкам, координация движения гостей и оперативное решение возникающих вопросов.

Чтобы стать частью волонтерского корпуса фестиваля, кандидатам необходимо было пройти отбор. На 2 тысячи мест поступило почти 22 тысячи заявок.

«Для меня фестиваль стал возможностью проверить себя в работе с тысячами людей, познакомиться с молодежью из разных регионов России и других стран и увидеть изнутри, как работает команда международного события», — поделилась Валерия Миронюк.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что участие жителей округа в крупных проектах показывает активность и инициативность молодежи.

«За каждым таким масштабным событием стоит огромная команда, и особенно приятно знать, что частью этой команды стала наша землячка. Уверен, этот опыт пригодится Валерии и здесь, в родном округе», — отметил глава округа.