Подмосковный эпидемиолог Каширина напомнила о важности вакцинации от гриппа

В Подмосковье продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку жители могут в течение ближайших двух месяцев, чтобы снизить риск заболевания и возможных осложнений в предстоящий эпидемиологический сезон.

Как отмечает эпидемиолог Подольской областной клинической больницы Ирина Каширина, особенно часто осложнения после гриппа возникают у детей и пожилых людей. По ее словам, формирование коллективного иммунитета зависит от участия жителей, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

В поликлинических отделениях больницы работают прививочные кабинеты. Перед процедурой необходимо обратиться к терапевту и пройти осмотр. При отсутствии противопоказаний вакцину отечественного производства Флю-М можно получить бесплатно.

Для жителей отдаленных населенных пунктов вакцинацию проводят во время выездов мобильного ФАПа. Кроме того, прививку можно сделать в организованных пунктах вакцинации без предварительной записи.

В многофункциональном центре на улице Кирова, 39 прививочный пункт работает по четвергам с 9:00 до 13:00. В Общественной палате на улице Кирова, 4 вакцинацию проводят по пятницам с 9:00 до 13:00, а в ТЦ «Остров сокровищ» — по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.