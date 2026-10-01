График диагностических медицинских мероприятий на октябрь составили в Подольске

В октябре для жителей Подольска организуют дополнительные возможности пройти диспансеризацию, онкодиагностику и вакцинацию от гриппа. Медицинские учреждения будут принимать пациентов в том числе по вечерам и выходным, а в отдаленные населенные пункты округа продолжат выезжать мобильные бригады, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Для работающих жителей 1 и 2 октября время проведения диагностических мероприятий в поликлиниках продлят до 21:00, а 3 октября — до полуночи. Единый день диспансеризации также состоится 17 октября: пройти обследования можно будет с 8:00 до 12:00.

Еще одна профилактическая акция запланирована на 31 октября. В Центре амбулаторной онкологической помощи с 9:00 до 14:00 проведут День открытых дверей, во время которого желающие смогут пройти первый этап диспансеризации и онкологическую диагностику.

«Регулярная диспансеризация — самый надежный и бесплатный способ сохранить здоровье и активное долголетие, выявить на ранней стадии или даже предупредить хронические заболевания. Первый этап диспансеризации не отнимет много времени, а при необходимости пациента направят на дообследование», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Бульбас.

В рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности» медики продолжат выезжать в удаленные населенные пункты, чтобы жители могли обследоваться недалеко от дома. Кроме того, по заявкам руководителей мобильные бригады проводят диспансеризацию непосредственно на предприятиях и в организациях.

Одновременно в округе продолжается прививочная кампания против гриппа. Бесплатно вакцинироваться можно во время профилактических обследований, а также в выездных пунктах. График работы мобильных медицинских бригад и пунктов вакцинации опубликован в социальных сетях больницы.