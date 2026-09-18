Олимпийские чемпионы проголосовали на выборах в Химках

Известные спортсмены присоединились к голосованию в округе. Олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Малышев и олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк посетили избирательные участки.

Александр Лебзяк, возглавляющий автономную некоммерческую организацию «Центр развития и популяризации бокса», отдал свой голос на избирательном участке в гимназии № 9 на Ленинском проспекте.

«Я решил проголосовать традиционно, на участке. Видно, что к организации подошли серьезно, людям здесь комфортно. Очень приятно работать с профессионалами», — поделился спортсмен.

Юрий Малышев — олимпийский чемпион по академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России — сделал свой выбор на участке в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

«Все организовано хорошо. На свои вопросы я получил четкие ответы. Спокойно, доброжелательно, отзывчиво все объяснили. Наблюдатели присутствуют. Процесс проходит быстро и удобно. Выборы для меня — это выражение гражданской позиции. Хочется жить в счастливой, процветающей стране», — отметил Юрий Малышев.

Избирательные участки в Химках работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Принять участие в голосовании могут все граждане России старше 18 лет. Узнать адрес и номер своего участка можно на портале «Госуслуги» и на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.