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    Подмосковные баскетболистки выиграли серебро Спартакиады народов России

    Фото: Спарта энд К

    Женская сборная Московской области по баскетболу стала серебряным призером II Спартакиады народов России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, подмосковная команда уступила сборной Свердловской области со счетом 60:78 (12:20, 24:16, 17:25, 7:17). Самыми результативными игроками в составе команды из Московской области стали Севара Нуритдинова (24 очка), Софья Люлина (12 очков) и Дарья Перова (10 очков).

    По итогам турнира две баскетболистки Московской области вошли в символическую пятерку Спартакиады — Севара Нуритдинова и Софья Люлина. MVP турнира стала Мария Клюдникова. Бронзовые медали завоевала сборная Москвы, обыгравшая в матче за третье место команду Омской области.

    Состав сборной региона был сформирован из воспитанниц подмосковного клуба «Спарта энд К» (Видное) Севары Нуритдиновой, Софьи Люлиной, Сабрины Довнарь-Запольской, Екатерины Ворониной, Маргариты Кузякиной, Полины Федоровой, Ксении Шопот, Алины Безбородовой, Екатерины Ляшенко, Карины Комаровой, Полины Селезневой и Дарьи Перовой. Спортсменки тренируются под наставничеством главного тренера Сергея Данилина.

    Соревнования по баскетболу среди женских команд в рамках Спартакиады прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир проводился с 21 по 27 сентября в Екатеринбурге при поддержке Российского спортивного фонда. В нем приняли участие сильнейшие сборные регионов страны.

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