Педагоги из Подмосковья вошли в число лучших на конкурсе «Сердце отдаю детям»

Педагоги из Московской области вошли в число лучших по итогам финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Финал конкурса прошел с 26 по 29 сентября в Самаре. Педагог школы №17 городского округа Коломна Маргарита Луканичева заняла второе место в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности». Педагог Андреевской школы городского округа Солнечногорск Ирина Гордеева заняла третье место в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».

В финале соревновались педагоги из разных регионов страны. Участники демонстрировали профессиональное мастерство в ходе открытых занятий и мастер-классов, работали в командах, решали педагогические задачи, а также представляли собственные образовательные практики.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» — главное профессиональное состязание для педагогов дополнительного образования в России. Его целью является развитие профессионального мастерства, повышение престижа профессии педагога и распространение лучших образовательных практик.

Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации. Оператором мероприятия является Центр всестороннего развития детей «Прогресс».