Презентация юбилейного тома книги славы и достижений прошла в Раменском

Мероприятие организовали во Дворце культуры имени Воровского. Оно собрало много гостей, и каждого из них можно было с уверенностью назвать почетным, ведь в основном это были герои новой книги. По сложившейся традиции презентацию 15-го тома книги славы и достижений Раменского округа посетил глава Эдуард Малышев.

«Очередной том книги славы и достижений — это не итог, а фундамент для новых свершений! Благодарю всех, кто внес вклад в создание юбилейного издания», — сказал Эдуард Малышев.

Книгу в этот раз дополнили новой рубрикой «Раменское глазами детей». Школьники в течение года исследовали судьбы великих людей России, которые были связаны с округом.

«Книга — как ребенок. Хочется, чтобы она была объективной и честной. Как правило, мы делали акцент на тех людях, которые опережали время и создавали что-то новое для страны. Конечно, одной из самых пронзительных и трогательных глав нашей книги стала глава „За Родину“, где мы рассказали о наших героях. Вместе с ребятами мы постарались исследовать, чем сильна наша, раменская, земля, благодаря чему именно сюда приезжали многие знаменитые люди и создавали свои шедевры. Надеюсь, наш новый том понравится читателям», — отметила Ирина Дмитренко.

Участников проекта на сцене наградили почетными грамотами. Книга получила международный номер и уже появилась во всех библиотеках Раменского округа.