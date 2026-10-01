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    Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на первенстве России

    Фото: Федерация гребного спорта России

    Спортсмены из Московской области завоевали шесть медалей на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования проходили с 26 по 30 сентября в Ростове-на-Дону. Золотую медаль в дисциплине «академическая гребля, одиночка, легкий вес» среди юниорок завоевала Дарья Ковалева.

    Серебряные награды у Дарьи Ковалевой (академическая гребля, одиночка, юниорки), Виктории Соловьевой и Елизаветы Литвиненко (двойка без рулевого, юниорки), а также у четверки без рулевого в составе Милины Романовой, Ксении Чуркиной, Анастасии Середы и Ксении Чернышовой.

    Еще одно серебро команде принесла подмосковная восьмерка с рулевым в составе Елизаветы Литвиненко, Полины Беловой, Валерии Леонидовой, Виктории Соловьевой, Полины Лифантьевой, Марии Макаровой, Софьи Крутиковой, Александры Олениной и рулевой Дарьи Ковалевой.

    Бронзовую награду завоевал тандем Софьи Крутиковой и Александры Олениной (двойка без рулевого, юниорки).

    Первенство России прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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