Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на первенстве России

Спортсмены из Московской области завоевали шесть медалей на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили с 26 по 30 сентября в Ростове-на-Дону. Золотую медаль в дисциплине «академическая гребля, одиночка, легкий вес» среди юниорок завоевала Дарья Ковалева.

Серебряные награды у Дарьи Ковалевой (академическая гребля, одиночка, юниорки), Виктории Соловьевой и Елизаветы Литвиненко (двойка без рулевого, юниорки), а также у четверки без рулевого в составе Милины Романовой, Ксении Чуркиной, Анастасии Середы и Ксении Чернышовой.

Еще одно серебро команде принесла подмосковная восьмерка с рулевым в составе Елизаветы Литвиненко, Полины Беловой, Валерии Леонидовой, Виктории Соловьевой, Полины Лифантьевой, Марии Макаровой, Софьи Крутиковой, Александры Олениной и рулевой Дарьи Ковалевой.

Бронзовую награду завоевал тандем Софьи Крутиковой и Александры Олениной (двойка без рулевого, юниорки).

Первенство России прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».