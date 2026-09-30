Свыше 1,5 млн человек посетили центральный парк в Долгопрудном с января

Центральный парк Победы в Долгопрудном продолжает оставаться одной из основных городских площадок для отдыха и проведения мероприятий. Только с начала сентября его посетили более 163 тысяч человек, а общий показатель с января достиг 1,5 миллиона, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Зеленая территория занимает 15,6 га. В парке расположены четыре соединенных между собой русловых пруда общей площадью водной поверхности около 300 квадратных метров. Здесь обитают и гнездятся различные водоплавающие птицы, в том числе американская черная кряква и огари, а также утки и селезни. Посетители могут наблюдать за птицами и рыбачить.

Для прогулок оборудовали дорожки вдоль водоемов. На территории также установили скамейки и урны, работает освещение и система видеонаблюдения. В 2023 году в парке появились скейт-трасса и обновленная площадка, которую используют для концертов и городских праздников.

Отдельной достопримечательностью стал «БиблиоШкаф». Посетители могут выбрать книгу из открытого фонда, прочитать ее, а затем пополнить коллекцию собственным изданием.

Парк регулярно становится площадкой для городских и областных мероприятий. В ближайшую субботу, 3 октября, здесь состоится «Осенняя классика». Общеобластная программа запланирована с 12:00 до 15:00, что подтверждает официальная афиша Долгопрудного.

Для гостей подготовят фотозону и чайную станцию. Откроет программу музыкальное выступление, после чего состоится викторина «Парки и культурный код». В течение дня также будут работать выставка осенних работ и творческие площадки с мастер-классами от школ рисования и дизайна «Жако», живописи «Подсолнух» и арт-студии «HandMadeClub». Завершит программу концерт.