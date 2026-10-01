Новую Народную программу «Единой России» начали выполнять в Подольске

На совещании по под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева ключевой темой стала реализация наказов жителей в рамках Народной программы. Завершились выборы, по результатам которых избиратели оказали высокое доверие партии «Единая Россия».

На основе наказов подольчан сформирована новая Народная программа, которая определила развитие округа на ближайшие пять лет. В Подольске уже началась активная работа по ее реализации. В основе — конкретные проекты, которые сделают жизнь в округе комфортнее.

В сфере благоустройства преобразится Симферопольская аллея в Климовске. Этот проект выбрали сами жители, за него проголосовали более 25 тысяч человек. На площади 4,5 гектара появятся современное освещение, видеонаблюдение и новые малые архитектурные формы. Приступят к благоустройству уже в следующем году.

В сфере здравоохранения проводится ремонт хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы. Это часть большой региональной работы по модернизации медицинских учреждений и снабжения их новым медоборудованием.

В сфере образования будет построен первый корпус школы № 20 на 550 мест на улице Ватутина в Шепчинках. Объект готов уже более чем на треть. Открытие запланировано на 2028 год. Новая школа позволит отказаться от второй смены и создаст современные условия для образования детей.

Важнейшее направление — поддержка защитников Родины и забота о героях. В Подольске для участников спецоперации и их семей реализуется комплексная медицинская реабилитация, помощь в трудоустройстве и открытии своего дела.

«Народная программа — это не просто документ, а план реальных действий. Уверен, совместная работа сделает Подольск еще комфортнее для жизни», — отметил глава городского округа, секретарь отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов.

Эти проекты — часть системной работы всей Московской области. В регионе планируется модернизировать сотни объектов жилищно-коммунального хозяйства, построить новые детские сады и создать сотни тысяч рабочих мест. В основу программы легло более 920 тысяч предложений от жителей Подмосковья.