Тепло начали подавать в жилые дома Наро-Фоминска

С 1 октября в Наро-Фоминском округе официально стартует отопительный сезон. Уже 30 сентября тепло постепенно подают не только на социальные объекты, но и в жилые дома.

В администрации округа напоминают: на начальном этапе запуска систем возможны завоздушивания — это типичная ситуация при подаче тепла, которая может временно влиять на прогрев радиаторов в отдельных квартирах.

Если в квартире холодные батареи, стоит обратиться в свою управляющую компанию. Контактный телефон можно найти в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги либо на информационном стенде в подъезде. Специалисты УК оперативно проверят внутридомовую систему и устранят неполадки.

При аварии на теплотрассе следует звонить напрямую в диспетчерскую службу МУП «Теплосеть» по телефону: +7 (496) 344-01-86. Дежурные бригады готовы оперативно реагировать на внештатные ситуации.