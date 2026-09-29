Отопительный сезон начнется в Люберцах с 30 сентября

Из-за прогнозируемого понижения температуры и осадков в городском округе Люберцы решили начать отопительный сезон с 30 сентября. В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, больницы и поликлиники.

С 5 октября отопление начнут подключать в многоквартирных домах округа, затем — на промышленных предприятиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что запуск отопления требует времени.

«Запуск отопления — процесс трудоемкий: возможны завоздушивания, где-то потребуется донастройка системы — обычно эти работы занимают до 10 дней. Тепло постепенно придет во все дома округа. Для меня важно, чтобы заявки по теплу управляющие компании отрабатывали максимально оперативно», — отметил Владимир Волков.

С прошлого сезона в округе работает профильный чат «Люберцы+Дзержинский», куда подключены руководители и сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих компаний. В чат можно сообщить о локальных завоздушиваниях или обнаруженных дефектах на сетях — специалисты выйдут на место и устранят причину.

Сотрудники Единой диспетчерской службы также принимают и передают в управляющие компании заявки по устранению завоздушиваний и аварийных ситуаций по телефонам: 8 (499) 575-00-55, 8 (800) 350-19-66.