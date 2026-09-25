Рейд по безопасности провели на станции Подсолнечная в Солнечногорске

24 сентября на железнодорожной станции Подсолнечная в Солнечногорске прошла очередная профилактическая акция по предупреждению несчастных случаев. К мероприятию присоединились специалисты транспортной безопасности «РЖД», сотрудники пригородной пассажирской компании «МТППК» и «Волонтеры Подмосковья».

Участники акции напомнили пассажирам о правилах поведения в зонах повышенной опасности и раздали информационные памятки. Отдельное внимание уделили рискам хождения по путям, переходу железной дороги в неустановленных местах и использованию наушников рядом с движущимися составами.

«Совместная работа позволяет комплексно подходить к вопросам профилактики, охватывая как технические аспекты безопасности, так и работу с общественным мнением. Такие рейды носят системный характер и проводятся в округе каждую неделю», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.