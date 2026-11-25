Три дизайнера из Московской области представят свои коллекции на конкурсе в рамках фестиваля «Мода в спорте 4.0». Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фестиваль пройдет 28 и 29 ноября в павильоне № 20 на ВДНХ в Москве. Виктория Фомина из Егорьевска представит костюмы для художественной гимнастики из коллекции «Селена». Татьяна Круглая из Наро-Фоминска покажет наряды для спортивных бальных танцев «Необыкновенные грани». Татьяна Калашникова из Видного продемонстрирует коллекцию «Порушка-паряня» для воздушной и художественной гимнастики и фигурного катания.

«Образы построены на контрасте воздушности и выразительной формы: струящиеся полупрозрачные слои соседствуют с четкими силуэтами, а деликатная фактура — с графичными деталями», — отметила участница конкурса Татьяна Круглая.

Зрителей ждет программа для всей семьи: шоу-показы дизайнерских коллекций, выставка спортивного костюма, встречи с олимпийскими чемпионами, мастер-классы, конкурс детского эскиза и дизайнерский маркет. Кульминацией станет финал ежегодного конкурса среди дизайнеров спортивных костюмов в формате гала-шоу. Всего в 2026 году заявки на участие во II Международном конкурсе коллекций подали 56 дизайнеров из 28 городов России, Белоруссии и Италии.

Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации на сайте. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России.