Мы в социальных сетях

Мы в соцсетях

Сегодня 13:23 Слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2027–2029 годы провели в Мособлдуме Фото: пресс-служба Московской областной Думы Подмосковье

Подмосковье

Благоустройство

Льготы

Здравоохранение

Доходы

Строительство

Мособлдума

Бизнес

Экономика

Импортозамещение

Промышленность

Подмосковье

В Московской областной думе 11 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Основное внимание участники уделили финансированию социальной сферы, здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и развитию экономики, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов сообщил, что жители могли присоединиться к обсуждению онлайн и направить свои предложения. «Проект бюджета принят к рассмотрению Московской областной Думой 29 октября», — напомнил он. Основные расходы бюджета Как сообщил министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков, доходы региона в 2027 году прогнозируются на уровне 1,229 триллиона рублей, расходы — 1,287 триллиона рублей. Крупнейшие статьи финансирования — образование (184 миллиарда рублей), здравоохранение (178 миллиардов) и социальная защита (174 миллиарда). На модернизацию теплоснабжения предусмотрено 32 миллиарда рублей, включая обновление котельных, тепловых пунктов и сетей. Еще 39 млрд рублей планируется направить на водоснабжение и водоотведение, в том числе реконструкцию очистных сооружений. «Приоритет — завершение уже законтрактованных объектов: 178 объектов источников теплоснабжения и 108 участков сетей», — отметил Дмитрий Прянчиков. Инвестиции и поддержка бизнеса Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о развитии промышленности и предпринимательства. Сейчас в регионе работают 72 индустриальных парка и шесть особых экономических зон, реализуется более 2,2 тысячи инвестиционных проектов.

Фото: Пресс-служба Московской областной думы

Продолжится поддержка импортозамещения, роботизации и малого бизнеса. Предприятиям доступны льготные займы, налоговые преференции и субсидии на оборудование, лизинг и другие направления.

«Традиционно наши субсидии сохраняются, финансирование по ним не уменьшается», — подчеркнула представитель экономического блока. Отдельное внимание власти намерены уделить небольшим технологическим компаниям, работающим в микроэлектронике и робототехнике. Система здравоохранения Министр здравоохранения Максим Забелин представил планы финансирования медицинской отрасли. Более 103 миллиардов рублей предусмотрено на обеспечение работы территориального фонда ОМС, 40,8 млрд — на лекарства и расходные материалы, 16,9 миллиарда — на обновление оборудования и материально-технической базы. Также запланировано финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, родовспоможения и реабилитации. «На льготное обеспечение у нас запланировано 33 миллиарда рублей», — подчеркнул Максим Забелин. Выплаты семьям, пенсионерам и бойцам СВО По словам министра социального развития Андрея Кирюхина, финансирование выплат и льгот в 2027 году увеличится до 157 миллиардов рублей. Социальную поддержку получает каждый третий житель Подмосковья.

Фото: Пресс-служба Московской областной думы

На помощь семьям с детьми предусмотрено более 40 млрд рублей, пенсионерам — 43,8 миллиарда, людям с инвалидностью — 10,3 миллиарда. Еще 50 миллиардов рублей планируется направить на поддержку участников СВО и их близких.

Продолжится предоставление жилья детям-сиротам. На эти цели заложено 4,3 млрд рублей. Получатели смогут воспользоваться жилищным сертификатом и самостоятельно выбрать квартиру в любом муниципалитете области. Предложения жителей Во время слушаний поступили десятки инициатив, в том числе о строительстве поликлиники в Подольске, спортивного манежа и благоустройстве пляжа Орловского карьера в Лосино-Петровском. «Поступили десятки предложений, все они будут тщательно проанализированы и учтены при дальнейшей работе над бюджетом. Нам важно убедиться, что документ отвечает ожиданиям жителей. Обратная связь через публичные слушания и другие форматы взаимодействия помогает это сделать», — сказал Олег Рожнов. Следующим этапом станет рассмотрение проекта бюджета во втором чтении в Мособлдуме.