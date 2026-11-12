Бородавки и грибковые заболевания кожи могут появиться не только у детей, но и у взрослых. Врач-дерматовенеролог Можайской больницы Ольга Азанова объяснила, как передаются такие инфекции и какие меры помогут защитить от них членов семьи.

По словам специалиста, причиной появления бородавок чаще всего становится вирус папилломы человека. Он проникает в организм через небольшие повреждения кожи, в том числе царапины и потертости. Риск заражения повышается в бассейнах и спортивных залах, особенно при хождении босиком.

Другую распространенную проблему — стригущий лишай — вызывают грибки. Заразиться можно при контакте с инфицированными животными, например погладив бездомную кошку. Грибковые инфекции стоп и ногтей также передаются в местах общего пользования при несоблюдении правил гигиены.

«Также поражения грибком ногтей и стоп могут передаваться в местах общего пользования из-за несоблюдения гигиены ног. Чтобы защитить всю семью, нужно регулярно мыть руки, использовать личные полотенца и постельное белье для каждого члена семьи, а любые ранки сразу обрабатывать антисептиком. При первых признаках болезни важно обратиться к врачу, так как самолечение может привести к осложнениям», — отметила доктор.

Дерматолог рекомендует уделять особое внимание личной гигиене и своевременно обрабатывать повреждения кожи. При появлении подозрительных высыпаний или других признаков инфекции следует обратиться к специалисту, не пытаясь самостоятельно поставить диагноз и подобрать лечение.