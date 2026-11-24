Жители Коломны старше 18 лет смогут бесплатно пройти расширенный онкоскрининг 28 ноября. Мероприятие организует Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы. Обследования направлены на раннее выявление патологических изменений и оценку рисков развития онкологических заболеваний. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В программу войдут несколько диагностических процедур. Участникам предложат сдать анализ на скрытую кровь для оценки состояния толстого кишечника, пройти дерматоскопию подозрительных кожных новообразований и рентгенографию органов грудной клетки.

Мужчинам старше 50 лет будет доступен анализ крови на ПСА для оценки риска развития рака предстательной железы. Женщинам старше 40 лет предложат маммографию.

Для участия рекомендуется предварительно записаться по телефону 8 (916) 570-30-49 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Во время обращения специалисты сообщат точное время и место проведения обследований.