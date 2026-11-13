Пловец из Ленинского округа стал призером чемпионата России

Воспитанники спортивного центра «Дельфин» достойно выступили на чемпионате на короткой воде, который завершился 11 ноября в Санкт-Петербурге. Соревнования стали отборочным этапом к чемпионату мира в Пекине.

Наиболее ярко на турнире проявил себя Иван Гирев. Он завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем, серебро на 100 метров вольным стилем, а также бронзу в смешанной эстафете 4×50 вольным стилем. Кроме того, Иван выполнил норматив для участия в чемпионате мира в Пекине на двух дистанциях.

От центра «Дельфин» в соревнованиях также приняли участие Виктория Таранникова, Александр Санин, Арина Демидова и Георгий Таранников. Ребята показали высокие результаты, соответствующие нормативу мастера спорта.

Глава округа Станислав Каторов поздравил воспитанников центра и тренерский состав с достойным выступлением. Чемпионат России по плаванию на короткой воде (25-метровый бассейн) собрал сильнейших спортсменов страны и стал важным этапом подготовки к международным стартам.

В муниципалитете уделяют большое внимание развитию спорта и поддержке юных спортсменов: воспитанники «Дельфина» регулярно становятся призерами и победителями соревнований различного уровня.