Системы электроснабжения отремонтировали в многоквартирном доме в Воскресенске

В пятиэтажном доме № 1 на улице Светлой в Воскресенске, построенном почти 50 лет назад, капитально отремонтировали внутридомовые инженерные системы. Работы затронули электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение.

Специалисты заменили вводно-распределительное устройство — главный «щит» дома, через который электричество приходит с улицы. Демонтировали старый шкаф, смонтировали новый ВРУ, а также панель противопожарных устройств. Она запитывает все системы противопожарной защиты здания: пожарную сигнализацию, аварийное и эвакуационное освещение, дымоудаление, оповещение, пожаротушение. Новое оборудование рассчитано на текущие нормы потребления с защитой от поражения электрическим током.

Также отремонтировали контур заземления, который защищает здание и жителей от поражения током и помогает предотвратить перегрев проводки и возгорание.

Специалисты разобрали старые линии и проложили новые магистрали с соблюдением противопожарных требований. Демонтировали 65 старых светильников с лампами накаливания, поставили 97 новых светодиодных, а также выключатели и розетки в подвале.

Заменили и этажные щиты: 20 старых демонтировали, смонтировали новые. Для каждой из 60 квартир установили свой набор оборудования — вводные автоматы и дифавтоматы. Они защищают электроцепь от поражения током, перегрузок и коротких замыканий.

После пусконаладочных работ систему ввели в строй. Теперь дом оснащен огне- и дымобезопасным кабелем, защитой от утечек в каждой квартире и светодиодным освещением вместо ламп накаливания.