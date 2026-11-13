Выставку фотографий Евгении Комаровой открыли в Серпухове

11 ноября в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея открылась экспозиция «Детство Грея». В ней представлены 96 работ, созданных автором с 2010 по 2020 год.

Это автобиографичный проект о детстве, взрослении и любви к близким. Гостей выставки приветствовали депутат местного Совета Юлия Громова, фотохудожники Андрей Клюев и Владимир Лосман. Они отметили глубокий лиризм экспозиции и ее созвучие камерному пространству «Каретного сарая».

«Выставка „Детство Грея“ — это мой авторский проект. Он состоит из небольших серий, которые рассказывают о моих воспоминаниях, об истории моей семьи. Мне кажется, они близки практически каждому человеку, потому что все мы проходим через детство, взросление, общение с нашими родителями», — рассказала автор.

Евгения Комарова — фотохудожник, заведующая сектором по выставочной деятельности и событийному туризму Пущинского центра культурного развития «Вертикаль», руководитель Союза фотохудожников Московской области.

Для нее Крым — родной дом: она родилась в Севастополе, а ее мать и сестра долгие годы жили на Карадагской биостанции. Именно там прошло детство ее сыновей, и съемки велись в двух локациях — Севастополе и на Карадаге.

Экспозиция делится на пять блоков: «Севастополь», «Встреча», «Вечера Карадага», «Рыбаки и рыбки» и «Зарисовки». Три из них выполнены в редкой технике цветных моноклей, центральная часть — классический монохромный монокль. Кроме фотографий, на выставке представлены авторские тексты.

Название выставки отсылает к повести Александра Грина «Алые паруса»: Карадаг находится в 20 километрах от Феодосии, где расположен музей писателя.

«Когда я начала снимать историю про взросление моего сына, у меня пошла параллель с историей Артура Грея. Мы всегда помним финал „Алых парусов“, но мало кто помнит детство капитана Грея», — пояснила Евгения Комарова.

Основной посыл выставки — говорить о любви вслух. Художник подчеркнула, что чем больше мы любим и говорим о любви, тем больше любви мы собираем вокруг. Экспозиция будет открыта до 13 декабря.