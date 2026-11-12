Картины из фондохранилища покажут в кремле в Дмитрове 14 ноября

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 14 ноября в рамках проекта «Открытые фонды» пройдет экскурсия «Музыка для глаз». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть редкие экспонаты, которые не представлены в основной экспозиции и хранятся в фондохранилищах. Вместе с хранителем коллекции «Живопись (масло)» Светланой Шишонковой гости узнают историю формирования музейного собрания и постоянной экспозиции.

Экскурсантам покажут серии портретов русских удельных князей и царей, созданных крепостными художниками, а также портреты Рюриковичей и Романовых, заказанные владельцем усадьбы Ольгово Степаном Апраксиным. Шишонкова расскажет о процессе реставрации и о том, как специалисты возвращают старинные полотна к жизни.

Начало экскурсии в 11:00. Возрастное ограничение 6+. Адрес: Московская область, город Дмитров, Историческая площадь, 16.