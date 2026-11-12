360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Картины из фондохранилища покажут в кремле в Дмитрове 14 ноября

    Фото: Фото: Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

    В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 14 ноября в рамках проекта «Открытые фонды» пройдет экскурсия «Музыка для глаз». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Посетители смогут увидеть редкие экспонаты, которые не представлены в основной экспозиции и хранятся в фондохранилищах. Вместе с хранителем коллекции «Живопись (масло)» Светланой Шишонковой гости узнают историю формирования музейного собрания и постоянной экспозиции.

    Экскурсантам покажут серии портретов русских удельных князей и царей, созданных крепостными художниками, а также портреты Рюриковичей и Романовых, заказанные владельцем усадьбы Ольгово Степаном Апраксиным. Шишонкова расскажет о процессе реставрации и о том, как специалисты возвращают старинные полотна к жизни.

    Начало экскурсии в 11:00. Возрастное ограничение 6+. Адрес: Московская область, город Дмитров, Историческая площадь, 16.

    Читайте также

    Соревнования по адаптивному спорту прошли в Наро-Фоминске

    Концерт‑дефиле коллектива «Леди Винтаж» прошел в Солнечногорске

    Профилактику безопасности на водоемах усилили в Подмосковье в преддверии холодов

    МЧС России

    Волонтерам центра поддержки военнослужащих вручили благодарности в Одинцове

    Юная художница из Подольска получила благодарность от депутата Госдумы

    Осенний краеведческий поход состоится в Одинцове

    Подмосковные компании завершили обучение по программе развития экспорта

    В Подмосковье реализовали 302 проекта техсуверенитета

    Сгенерировано с помощью ИИ

    В Подмосковье 837 многодетных семей получили земельные участки

    Студентка из Жуковского представит Подмосковье на «Абилимпикс-2026»

    Число проблемных управляющих компаний вдвое сократилось в Солнечногорске

    Делегация из Камбоджи посетила научно-исследовательский центр в Черноголовке