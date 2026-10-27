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    Подмосковные боксерши взяли 4 золота на чемпионате России

    Фото: Федерация бокса России

    Спортсменки из Московской области завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате России по боксу среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир прошел с 20 по 26 октября в Москве. Золото выиграли Юлия Чумгалакова (до 48 кг, Домодедово), Екатерина Куц (до 50 кг, Химки), Людмила Воронцова (до 57 кг, Долгопрудный) и Елена Бабичева (до 63 кг, Королев). Куц также удостоили специального приза «За лучшую технику».

    Серебряную медаль завоевала Арина Варсанян (до 63 кг, Королев), уступившая в финале Бабичевой. Бронза у Любови Макеевой (до 54 кг, Клин), Полины Спириной (до 54 кг, Домодедово) и Дарьи Пановой (до 75 кг, Электросталь).

    В общекомандном зачете сборная Московской области заняла второе место. Чемпионат России по боксу среди женщин провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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