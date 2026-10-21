Капремонт крыши дома на улице Шевченко завершили в Старой Купавне

Завершен капитальный ремонт плоской крыши и замена плит покрытия в многоквартирном доме № 2 на улице Шевченко в Старой Купавне. Работы выполнены в рамках региональной программы в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда».

Подрядной организацией произведена полная замена изношенных плит покрытия, а также комплекс мероприятий по восстановлению кровельного ковра и обеспечению герметичности узлов примыкания. Отдельное внимание уделено водоотводящей системе: выполнено восстановление уклонов и ремонт водосточных воронок для предотвращения скопления осадков.

Применение современных материалов и технологий позволило обеспечить высокое качество выполненных работ. Обновленная кровля защитит жителей от протечек и негативного воздействия атмосферных осадков, а также снизит теплопотери в доме.

Ремонт проведен в установленные сроки и с соблюдением всех строительных норм и требований безопасности. Приемка осуществлена с участием специалистов Управления технического надзора капитального ремонта, представителей Фонда капремонта и управляющей компании.

В текущем году в округе зафиксированы одни из самых высоких темпов выполнения работ в Подмосковье — по этому показателю муниципалитет входит в пятерку лидеров региона. Обновление жилищного фонда ведется в плановом режиме и находится на контроле администрации округа.