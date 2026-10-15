Автоинспекторы провели беседы с воспитанниками футбольных секций в Одинцове

Сотрудники ГАИ провели профилактические беседы с воспитанниками спортивных секций по футболу. Автоинспекторы проинформировали ребят о важности соблюдения правил дорожного движения.

Правоохранители повторили с воспитанниками основные требования безопасности при нахождении на улице, вспомнили о правилах перехода проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Инспекторы также напомнили футболистам, что пешеходы, наравне с водителями транспортных средств, являются полноправными участниками дорожного движения, несут ответственность за свои действия, а также обязаны строго соблюдать все установленные правила и сигналы светофоров.

В завершение акции сотрудники полиции ответили на вопросы ребят, пожелали им спортивных побед и вручили тематические информационные брошюры, а также яркие световозвращающие аксессуары.