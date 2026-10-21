Подмосковный психолог Витязева: стресс может нарушить репродуктивную функцию

В условиях постоянного стресса организм запускает сложную биохимическую реакцию, которая напрямую влияет на женское здоровье. О том, как этого избежать, рассказала медицинский психолог Можайской больницы Елена Витязева.

Главным регулятором этого процесса выступает кортизол. При нервном напряжении его уровень резко возрастает, переводя тело в режим выживания.

В таком состоянии организм блокирует репродуктивную функцию, считая её второстепенной.

"В условиях угрозы выживания организм считает, что сейчас не время для продолжения рода, и начинает экономить ресурсы. В первую очередь кортизол подавляет работу яичников: он блокирует овуляцию и снижает уровень половых гормонов — эстрогена и прогестерона. Это приводит к очень конкретным проблемам: нарушается менструальный цикл (задержки или пропуски), может появиться болезненность в груди, сухость кожи и перепады настроения», — отметила Елена Витязева.

Помимо репродуктивной сферы, страдает и обмен веществ.

«Кортизол повышает уровень сахара в крови, что провоцирует тягу к сладкому и мучному, ведет к набору веса (особенно в области талии) и повышает риск развития синдрома поликистозных яичников. Также страдает щитовидная железа, которая "замедляется", вызывая постоянную зябкость и сонливость», — добавила специалист.

Хронический стресс способен на химическом уровне лишить женщину энергии и фертильности. Однако этот процесс обратим: при снижении концентрации кортизола гормональный фон постепенно приходит в норму.

Важно помнить – психологический комфорт является не просто отдыхом, а ключевым элементом профилактики гинекологических и эндокринных патологий.